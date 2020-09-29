Sivasspor'un sahasındaki gol orucu sürüyor

Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Sivasspor’un evindeki gol hasreti sürüyor. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, son 2 iç saha maçında da rakip fileleri havalandıramadı.
Ligin ilk haftasında evinde Alanyaspor’a 1-0 olan Sivasspor, ikinci haftada ise deplasmanda Erzurumspor’u 2-1 yenmişti. Üçüncü haftada da sahasında Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Yiğidolar, bu maçta da gol sevinci yaşayamadı.
SON GOL YATABARE’DEN!
Kırmızı-beyazlı takımın Sivas’taki son golü 19 Temmuz 2020’de oynanan Gençlerbirliği maçının 67. dakikasında Mustapha Yatabare’den gelmişti. Sivasspor ondan sonraki 203 dakikada gol kaydedemedi.
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