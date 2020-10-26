Sivasspor'un rakibi Maccabi Tel-Aviv, ligde haftayı 1 puanla kapattı

Süper Lig'in 6. Hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maç sonrası Bordo-Mavili taraftarları kızdıran bir açıklama yaptı. Newton, “Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem” dedi.

'F.Bahçe, uzak ara ligin en iyisi'

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin ligin açık ara en iyi takımı olduğunu iddia etti. Dilmen ayrıca Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un günlerinin sayılı olduğunu söyledi.