Sivasspor'un rakibi Maccabi Tel-Aviv, ligde haftayı 1 puanla kapattı

İsrail ligindeki Maccabi Tel-Aviv-Hapoel Beer Sheva mücadelesi golsüz tamamlandı.
Yeni tip koronavirüs salgınının fikstürü etkilediği ligdeki 3. maçlarını oynayan ekiplerden Maccabi Tel-Aviv, puanını 2'ye, Hapoel Beer Sheva ise 4'e çıkardı.
Demir Grup Sivasspor, 29 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.
Süper Lig'in 6. Hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maç sonrası Bordo-Mavili taraftarları kızdıran bir açıklama yaptı. Newton, “Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem” dedi.
Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.
Fenerbahçe bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Derbide kaybeden tarafı zor günler bekleyecek.
İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, koronavirüs protokolüne uymayarak Portekiz'den İtalya'ya seyahat eden Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma başlattı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin ligin açık ara en iyi takımı olduğunu iddia etti. Dilmen ayrıca Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un günlerinin sayılı olduğunu söyledi.
Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 6'ncı hafta mücadelesinde Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.