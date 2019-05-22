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  3. Sivasspor'un genç yıldızı Emre Kılınç ameliyat edilecek

Sivasspor'un genç yıldızı Emre Kılınç ameliyat edilecek

Sivasspor'un genç yıldızı Emre Kılınç ameliyat edilecek

Göztepe maçında sakatlanan genç oyuncunun kaburgasında çatlak ve kıkırdak hasarı oluştu. Sporcu fıtığı da bulunan Emre, ameliyat edilecek.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile yapılan maçta sakatlanan Demir Grup Sivasspor'un genç oyuncusu Emre Kılınç'ın kaburgasında çatlak ve kıkırdak hasarı oluştuğu bildirildi.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Emre Kılınç'ın sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, ligin 32. haftasındaki Göztepe maçında rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında aldığı darbeyle 7'nci kaburgasında çatlak ve kıkırdak hasarı oluştuğunun aktarıldığı açıklamada, "Oyuncumuz ayrıca daha önceki sporcu fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyata yönlendirildi. Emre, cuma günü sabah Fulya Acıbadem Hastanesinde ameliyat olacak. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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