Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan araç şarampole yuvarlandı

Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi.
Kazada 4 oyuncu yaralanırken, yaralı oyuncuların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"U14-U15 takımlarımızı taşıyan otobüs, Hatay deplasmanı dönüşü gece 01.55´te Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi.
Kazada yaralanan 4 sporcumuz Sivas Numune Hastanesi'ne, 2 sporcumuz ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kontrol amaçlı kaldırılmışlardır.
Hastanelere götürülen oyuncularımızın durumları iyi olup, 4'ü kontrollerin ardından taburcu edilmiştir. 2 oyuncumuzun kontrol süreci devam etmektedir."
Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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