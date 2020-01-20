Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan araç şarampole yuvarlandı

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, limit artırımı için izlenecek yolla ilgili “Kalabalık olan mevkideki 2-3 kişi yollayacağım. Bir kaçını yakında duyacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Rodriguez bekleyecek

Sarı-Lacivertliler tarafından sunulan projeyi cazip bulan 27 yaşındaki başarılı sol bek, Fenerbahçe’nin harcama limitlerindeki sorunları çözmesini bekleyecek. Şu an transfer yapamayacak olan Kanarya ise limit sorununu çözmek için Tahkim’e gidiyor.