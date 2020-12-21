Sivasspor'u hayata döndüren galibiyet Konya'da geldi

Süper Lig'in 13. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki maçta gülen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri oldu. Sivasspor, deplasmandaki maçtan 1-0 galip ayrıldı ve 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet hasretiyle Konya'ya giden Demir Grup Sivasspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. İki takımın da defans güvenliğini ön planda tuttuğu maçın tek golü 60'da Fayçal Fajr'dan geldi.

Demir Grup, 7 maç sonra galip gelirken; puanını 14 yaptı ve derin bir nefes aldı. Son 4 maçta 3. kez sahadan yenik ayrılan Konyaspor ise 15 puanda kaldı.