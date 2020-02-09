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aksam.com.tr
  • 09 Şubat 2020 Pazar 22:19
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  • 09 Şubat 2020 Pazar 22:22

Sivasspor'dan VAR tepkisi

Sivasspor'dan VAR tepkisi

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Sivasspor Kulübü sosyal medya hesabından, "Demir Grup Sivasspor'umuzun lehine olabilecek pozisyonlarda hakemlerin bu sezon hiçbir zaman başvurmadığı VAR sistemi ne işe yaramaktadır? Hatırlatalım!" başlığıyla bir mesaj yayınladı.

Süper Lig'in 21. haftasında Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadyumu'nda konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, sosyal medya hesabından VAR sistemi ile alakalı tepkide bulundu.

"Demir Grup Sivasspor'umuzun lehine olabilecek pozisyonlarda hakemlerin bu sezon hiçbir zaman başvurmadığı VAR sistemi ne işe yaramaktadır? Hatırlatalım!" başlığıyla yayınlanan mesajda, "Video Yardımcı Hakem (VAR), uygulaması karşılaşma devam ederken maçın orta hakeminin karar vermekte güçlük çektiği veya göremediği bir pozisyonda, bir başka hakemin ya da hakemlerin pozisyonun tekrarını video aracılığıyla izlediği ve orta hakeme yardımcı olduğu sistemdir" ifadeleri yer aldı.

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