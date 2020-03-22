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aksam.com.tr
  • 22 Mart 2020 Pazar 15:58
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  • 22 Mart 2020 Pazar 16:00

Sivasspor'dan 'Evde kal Türkiye' çağrısına destek

Sivasspor'dan 'Evde kal Türkiye' çağrısına destek

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Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Spor camiası, koronavirüs tehlikesine karşı farkındalık oluşturmak için "evde kal" çağrısında bulunuyor.

Sivas ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan video, teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, "Kendi sağlığınız için Türkiye'den çıkmayın, evlerinizden çıkmayın ve Sivas'tan çıkmayın." sözleriyle başlarken, futbolculardan Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Armin Djerlek, Barış Yardımcı, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Claudemir, Isaac Cofie, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Fernando, Furkan Sağman, Arouna Kone, Marcelo Goiano, Mert Hakan Yandaş, Muammer Yıldırım, Paul Papp, Mamadou Samassa, Uğur Çiftçi ve Mustapha Yatabare'nin "Evde kal Sivas, evde kal Türkiye." ifadeleriyle son buluyor.

Sivasspor "evde kal" dedi

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