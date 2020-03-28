Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi tedbirler alınırken, yetkililer ise vatandaşlara ‘Evde kal’ çağrısı yapıyor. DG Sivasspor Kulübü de sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla buna katkı sundu. 48 saat vurgusunun dikkat çekildiği mesajda, “Evde kal, sağlık olsun. 48 Saat hiç çıkma” ifadeleri kullandı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal olabileceğini söyledi.
Süper Lig'in ilk devresinde taraftarlarının beklentisini karşılayan Fenerbahçe, ikinci yarıdaki performansıyla taraftarlarını adeta hayal kırıklığına uğrattı. Koronavirüs salgınından dolayı lige verilen aradan önce 26 haftada 40 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, son 7 haftada galibiyet alamamış ve ezeli rakibi Galatasaray'a da Kadıköy'de 20 yıl sonra kaybetmişti. Bu kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollar da ayrılmıştı. Sarı-lacivertli ekipte kayıpların nedenleri ise oyuncuların sürekli farklı mevkilerde oynaması gösterildi.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, ülkesinin basınına liglerin ertelenmesi, koronavirüs salgını ve transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için dev bir transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.
Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürüyor.
DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs salgınıyla mücadele etme adına vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı. Kırmızı-beyazlıların sosyal medyadan gerçekleştirdiği çağrıda 48 saat vurgusu da dikkat çekti.
Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm ülkeler tüm spor branşlarındaki organizasyonlara ara verdiler. Bu durumun tek istinası ise Belarus... Bu ülkede maçlar hala devam ediyor, üstelik de seyircili bir şekilde.