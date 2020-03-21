Sivasspor'da virüs izni

Süper Lig’de kalan maçların korona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine kırmızı-beyazlı ekibe süresiz izin verildi. Sivasspor çalışmalarına gelişen şartlar doğrultusunda devam edecek.
Sivasspor’un tecrübeli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, futbolculara bugün yaptığı toplantıda izin verdiğini açıkladı. Futbolcuların Türkiye’yi terk etmemeleri ve mümkün olduğunca Sivas’tan ayrılmamaları konusunda uyaran Çalımbay, futbolculara bireysel çalışmalarına evlerinde devam etmelerini istedi.
Yiğidolar’da sakatlığı bulunan futbolcular ise tedavilerine Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde devam edecek.
Diğer yandan DG Sivasspor’un tesislerde toplanacağı tarih, gelişen şartlar doğrultusunda belli olacak.
2003-2006 ile 2009-2010 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Christoph Daum sessizliğini bozdu
Alman Virolojist Jonas Schmidt-Chanasit, dünya futbolunu yakından ilgilendiren bir açıklamada bulunarak koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına kadar profesyonel futbolun oynanmasının mümkün olmadığını belirtti.
Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen EURO 2020'nin adı aynı kalacak. UEFA, 2021'e ertelenen turnuvanın adının değişmeyeceğini açıkladı.
Milan forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan, "Ben bile ciddiye almadım koronayı ilk etapta. Allah Allah, nasıl dışarı çıkmayacağım dedim ama haberleri okudukça korkmaya başladım. Yukarıdan gelen kurallara uymamız gerekiyor, doktorlar her şeyi bizden iyi biliyor, saygı duymalıyız." dedi.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil liglerin ertelenmesi konusunda açıklamalarda bulunuyor... Sepil liglerin 17 Nisan'da başlayabileceğini söyledi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamalarına yanıt olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Ligdeki müsabakalar durduruldu, kulüplerde sözleşme telaşı başladı