Sivasspor'da virüs izni

‘İtalya'da durumlar çok kötü‘

Milan forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan, "Ben bile ciddiye almadım koronayı ilk etapta. Allah Allah, nasıl dışarı çıkmayacağım dedim ama haberleri okudukça korkmaya başladım. Yukarıdan gelen kurallara uymamız gerekiyor, doktorlar her şeyi bizden iyi biliyor, saygı duymalıyız." dedi.