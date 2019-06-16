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  3. Sivasspor'da Paul Papp, Gabriel Torje ve Sergio Rochet'le yollar ayrıldı

Sivasspor'da Paul Papp, Gabriel Torje ve Sergio Rochet'le yollar ayrıldı

Sivasspor'da Paul Papp, Gabriel Torje ve Sergio Rochet'le yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sözleşmeleri sona eren futbolcular Paul Papp, Gabriel Torje ve Sergio Rochet'e teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Paul Papp, orta saha oyuncusu Gabriel Torje ve kaleci Sergio Rochet'in sözleşmelerinin 31 Mayıs 2019'da sona erdiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Paul Papp'a, Gabriel Torje'ye ve Sergio Rochet'e bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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