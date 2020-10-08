Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmasıyla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım saha çift kale maç ve orta şut çalışması yaptı.
Sivasspor yarın öğleden sonra 10 Ekim Cumartesi günü Ankaragücü ile oynayacağı ’Başkent Kupası’ maçı için Ankara’ya gidecek.
2020-2021 transfer sezonu sona ererken hiç şüphesiz transfer gündemini en çok meşgul eden haber "Edin Visca-Fenerbahçe" flörtleşmesi oldu. "Ha geldi, ha gelecek" derken Visca, Fenerbahçe'ye bu sezon da gelmedi. Tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertli formayı giyememe sebebi ise henüz belli oldu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti soruları yanıtladı; sakatlığı için, "Çok önemli bir sakatlığım yok. 1 hafta içinde takıma katılırım" dedi.
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'den FC.Kopenhag'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jörgensen'in önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak için teklifi kabul ettiği iddia edildi.
Beşiktaş, Milli ara ve bay haftası nedeniyle sıradaki maçına 26 Ekim'de çıkacak. Siyah-Beyazlılar'da yaklaşık 3 haftalık hazırlık kampı dün başladı. Günü tek idmanla geçiren takım, bugün çift çalışma yapacak.
Erol Bulut, oyuncularıyla yaptığı her konuşmada camianın şampiyonluk beklentisinin altını çiziyor. Başarılı çalıştırıcı, dünkü idmandan önce de oyuncularını etrafına topladı, bu konuda hatırlatma yaptı.