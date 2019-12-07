Sivasspor'da Hakan Arslan, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda BtcTUrk Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Sivasspor'da orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Fenerbahçe'ye karşılaşması öncesinde sarı kart gördü.

Kırmızı - beyazlı takımın kaptanı Hakan Arslan, gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında yer alamayacak.

Hakan Arslan, bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 4 gol attı 3 de asist yaptı.