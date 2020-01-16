  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Ocak 2020 Perşembe 21:52
  • |
  • 16 Ocak 2020 Perşembe 21:52

Sivasspor'da Fernando 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Sivasspor'da Fernando 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Paylaş

Demir Grup Sivasspor'da Brezilyalı futbolcu Fernando 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando'nun sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün doktoru Burak Ayyıldız, kulübün internet sitesinde sakat futbolcuların durumu hakkında bilgi verdi.

Fernando Andrade'nin Antalya'da yapılan devre arası kamp çalışmaları sırasında sağ alt adalesinden sakatlandığını belirten Ayyıldız, futbolcunun tedavisinin devamı için Portekiz'e gönderildiğini aktardı.

Ayyıldız, oyuncunun tedavisinin 4 hafta sürmesinin planlandığını vurguladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında sakatlanan savunma oyuncusu Marcello Goiano’nun ise sağ ayak bileğinde bağ gerilmesi ve hafif ödem oluştuğunu belirten Ayyıldız, oyuncunun tedavisinin tamamlandığını ve yarın takımla çalışmalara katılmasının planlandığı aktardı.

Ayyıldız, defans oyuncusu Aaron Appindangoye'nin de kupa maçında sakatlandığını anımsatarak, "Sağ arka üst adalesinde hafif ağrı oluşan oyuncumuzun tedavisi tamamlandı. Aaron Appindangoye'nin de yarın takımla çalışmalara başlaması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu Emre Kılınç'ın da kupa maçında yaşadığı sakatlık hakkında bilgilendirme yapan kulüp doktoru Burak Ayyıldız, şunları kaydetti:

"BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan sporcumuz Emre Kılınç'ın daha önce sporcu fıtığı ameliyatı geçirdiği sol kasık üst kısmında gerilmeye bağlı hafif ağrı oluştu. Yapılan kontrolleri neticesinde oyuncumuz bugün antrenmanda yer aldı."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ve Ndiaye ilk maçlarına çıktılar

title

Werder Bremen'de Ömer Toprak formasına kavuşuyor

title

Gol yağmuruna dönüşen karşılaşmada Antalyaspor galip

Son Dakika! Ricardo Rodriguez Transferinde Fenerbahçe Gelişmesi

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor 1-0 Denizlispor CANLI ANLATIM
Trabzonspor 1-0 Denizlispor CANLI ANLATIM

Trabzonspor 1-0 Denizlispor CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Karadeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı oynanıyor...

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ve Ndiaye'den sihtah
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ve Ndiaye'den sihtah

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ve Ndiaye'den sihtah

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ilk resmi maçına çıktı.

Fenerbahçe yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı
Fenerbahçe yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı

Fenerbahçe yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu kiralama seçeneği üzerinde Milan ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Arda Turan için sürpriz transfer iddiası
Arda Turan için sürpriz transfer iddiası

Arda Turan için sürpriz transfer iddiası

Arjantin'in en önemli medya kuruluşlarından olan TyCSport, Arda Turan'ın Boca Juniors ile görüştüğünü açıkladı.

Sivasspor'da Fernando şoku yaşanıyor
Sivasspor'da Fernando şoku yaşanıyor

Sivasspor'da Fernando şoku yaşanıyor

Demir Grup Sivasspor'da Brezilyalı futbolcu Fernando 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Belhanda'dan transfer açıklaması geldi
Belhanda'dan transfer açıklaması geldi

Belhanda'dan transfer açıklaması geldi

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Younes Belhanda sessizliğini bozdu.

Nefes kesen maçta kazanan Antalyaspor
Nefes kesen maçta kazanan Antalyaspor

Nefes kesen maçta kazanan Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Göztepe'yi karşı karşıya getiren mücadelede, ev sahibi ekip 4-3 skorla kazandı.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.