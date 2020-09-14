Sivasspor'da Fayçal Fajr'ın transferi an meselesi

Süper Lig’e geçtiğimiz sezon damgasını vuran ve yeni sezonda Avrupa’ya DG Sivasspor, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sivasspor, İspanya La Liga ekibi Getafe takımında forma giyen 32 yaşındaki Faslı orta saha oyuncu Fayçal Fajr transferini bitirmesi an meselesi.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu, geçtiğimiz sezon oynadığı 16 karşılaşmada, 1 asist katkısı sağladı. Fajr, 2018-2019 sezonunda ise Fransa Ligue 1’de Caen’le 40 maçta 5 gol, 7 asistle dikkat çeken bir performansın altına imza attı. Tecrübeli oyuncu, Fas Milli Takımı’nda da 25 karşılaşmada, 2 kez ağları havalandırdı.
Faslı futbolcunun, en kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
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