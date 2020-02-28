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aksam.com.tr
  • 28 Şubat 2020 Cuma 12:14
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  • 28 Şubat 2020 Cuma 12:21

Sivasspor'da endişe veren haber

Sivasspor'da endişe veren haber

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Demir Grup Sivasspor’un, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Kırmızı-beyazlılar’da 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Samassa, Fernando ve Hakan Arslan’ın MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında görev yapamayacaklar.

Teknik direktör Rıza Çalımbay’da oyuncuları kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

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SPOR GÜNDEMİ

Spor dünyası Mehmetçiğinin yanında
Spor dünyası Mehmetçiğinin yanında

Spor dünyası Mehmetçiğinin yanında

Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.

TFF'den şehitlerimiz için saygı duruşu kararı
TFF'den şehitlerimiz için saygı duruşu kararı

TFF'den şehitlerimiz için saygı duruşu kararı

Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına, 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerlerimiz için taziyede bulundu.

'Türk milletinin başı sağolsun'
'Türk milletinin başı sağolsun'

'Türk milletinin başı sağolsun'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri
İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri

İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri

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Ali Koç'tan Terimvari açıklama: 8 de kapanır 10 da

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve sarı-lacivertli yönetim resmen devreye girerek takımı toparlamak ve kötü gidişe son vermek için harekete geçti. Ersun Yanal ile yola devam etme kararı alan ve büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonuna kadar takımı Yanal'a emanet edecek olan sarı-lacivertli yönetim, henüz şampiyonluk iddiasından vazgeçmiş değil.

Galatasaray'da Fenerbahçe galibiyeti bereketi
Galatasaray'da Fenerbahçe galibiyeti bereketi

Galatasaray'da Fenerbahçe galibiyeti bereketi

Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra deplasmanda mağlup etmeyi başaran Galatasaray kasasına önemli gelir koyacak.
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