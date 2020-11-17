Sivasspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
“Görünen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Sporcumuz evde izolasyona alınmış olup, tedavisine hemen başlanılmıştır.”
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün Fatih Karagümrük ile karşılaştığı hazırlık maçında göz dolduran genç kanat oyuncusu Serhat Ahmetoğlu, bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, YouTube Katıl ve mobil oyunlarla birlikte birkaç yılda önemli bir gelir hedefliyor.
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı çalıştırırken kadrosunda görmek istediği isimler bordomavili takımla anılıyor. Son isim Feyenoord forması giyen Leroy Fer oldu.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Lazio, Sergej Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacak.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, ligde zorlu bir fikstüre girdiklerini belirtti, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a tam destek verilmesini istedi.