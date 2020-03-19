Sivasspor'da 5 eksik

SPOR GÜNDEMİ

Ve Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ligler ertelendi mi? Ve Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ligler ertelendi mi? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulunuyor…

Galatasaraylı yönetici koronavirüs karantinasında Galatasaraylı yönetici koronavirüs karantinasında Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, koronavirüs şüphesiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde karantina altına alındığı iddia edildi.

Boateng Beşiktaş'tan ayrılmak için izin istedi Boateng Beşiktaş'tan ayrılmak için izin istedi Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Boateng, siyah beyazlı yönetimle görüşerek bir süreliğine Türkiye'den ayrılmasının söz konusu olup olmadığını da sorduğu ortaya çıktı. İşte Boateng ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları...

Şenol Güneş sessizliğini bozdu! Sürpriz erteleme önerisi Şenol Güneş sessizliğini bozdu! Sürpriz erteleme önerisi A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, gündemin bir numaralı maddesi olan liglerin ertelenip ertelenmeyeceği konusuyla sessizliğini bozdu.

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'ye ilk teklifini sundu. Mısırlı yıldız teklife olumlu bakarken Siyah-Beyazlılarda top koşturan vatandaşı Elneny'den de görüş aldı. Elneny'nin ‘gel çağrısı üzerine Trezeguet, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul etti.

Meğer Terim, Akbaba'yı bu yüzden oynatmıyormuş Meğer Terim, Akbaba'yı bu yüzden oynatmıyormuş Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, formda olmasına rağmen bir süredir Emre Akbaba'yı yedek kulübesine hapsediyordu. Tecrübeli teknik adamın bu tercihinin altında yatan sebep ise ortaya çıktı.