Sivasspor'da 4 futbolcu Milli takıma çağrıldı

Kırmızı-beyazlı ekipte Fayçal Fajr, Fas Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası Eleme Grubu’nda 13-17 Kasım tarihlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi.
Max Gradel ise Fildişi Sahili’nin Afrika Uluslar Kupası Elemeleri grup maçında 12-17 Kasım’da Madagaskar ile oynayacağı maç için milli takıma davet edildi.
Samba Camara Mali’nin, Afrika Uluslar Şampiyonası Grup maçında 13-17 Kasım tarihlerinde Namibya ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı.
Casimir Ninga da, Çad Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası elemeleri Grup maçında 11-15 Kasım’da Gine ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi.
Sezon başında Altınordu'dan Atakan Üner'i transfer eden Beşiktaş şimdi de İzmir ekibinden Oğulcan Ülgün için pazarlıklara başladı. Genç futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde.
Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da tek idmanla maça çıkan Marcao'nun hataları pahalıya mal oluyordu.
Sarı kart sınırında bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Gençlerbirliği maçında kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de haftalardır sıra bekleyen sezonun flaş transferleri ilk 11'de yer bulamıyor. Konyaspor karşısında alınan 2-0'lık sürpriz yenilginin ardından gözler bir kez daha yedek kulübesine çevrildi.
Takımlar her gün yeni vakalar açıklarken Süper Lig'in sürmesi kolay olmayacak. Bu sezon ilk kez 21 takımla oynanan Süper Lig'de kulüpler her gün yeni koronavirüs vakaları açıklıyor. 42 haftalık maratonun sonu gelecek mi henüz bilinmiyor!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Falcao'nun yokluğunda ileri uçta Ryan Babel'e görev verdi. Senegalli golcü Diagne, Falcao'nun yokluğunda görev alabilecek tek golcü olmasına rağmen kulübede oturdu.