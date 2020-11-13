Sivasspor'da 2 yeni korona vakası

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesisimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız evde izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Medipol Başakşehir, bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
A Milli Takım'da Orkun Kökçü ve Mert Çetin'in sakatlıkları nedeniyle kamptan ayrıldığı açıkladı.
Fenerbahçe, tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'den gelen haberle sarsıldı. Başarılı futbolcunun kasık bölgesinde kısmı yırtık tespit edildiği açıklandı. Milli futbolcu, 3-4 hafta forma giyemeyecek.
Bugüne dek sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulanan 'A takım listesindeki oyuncu sayısı Covid-19 nedeniyle 14'ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek; karşılaşmaya çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak' maddesinin Süper Lig'de de yürürlüğe girmesi konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.
Sakaryaspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Olağanüstü Kongre Kararı'nın alındığı açıklandı.
Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu açıkladı.