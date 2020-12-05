Sivasspor'da 2 korona

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve destek ekibinden 1 personelin test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu 2 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı aktarılan açıklamada, daha önce testi pozitif çıkan 1 sporcunun ise son testinin negatife döndüğü kaydedildi.
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