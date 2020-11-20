Sivasspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Sivasspor, 2 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:



“Ülkesinin milli takım kampından dönen 1 futbolcumuz ile görünen lüzum üzerine başka bir sporcumuza daha yapılan Kovid-19 PCR testi neticesinde 2 futbolcumuzun da test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştı.”