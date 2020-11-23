Sivasspor'da 1'i futbolcu 2 kişide koronavirüs çıktı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Karabağ ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da önemli bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan korona virüs testleri neticesinde bir futbolcunun ve bir personelin pozitif bulgular verdiğini duyurdu.
Sivasspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Fatih Karagümrük maçının ardından görünen lüzum üzerine bir sporcumuza ve bir destek ekibi personelimize yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun ve personelimizin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.
Sivasspor, geçtiğimiz günlerde de 5 futbolcunun korona virüse yakalandığını açıklamıştı.
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