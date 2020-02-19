Sivasspor'a yıldız oyuncularından müjdeli haber geldi

Sakatlıklar açısından sezonun en şanssız takımlarının başında gelen Demir Grup Sivasspor, Trabzon deplasmanında da 3 fire vermişti. Yiğidolar’da haftanın ilk idmanına sakatlıkları nedeniyle kontrole gönderilen Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal ile tedavileri nedeniyle Barış Yardımcı ve Arouna Kone katılmamıştı.
Cuma günü Alanyaspor’u ağırlayacak olan İç Anadolu ekibinde Uğur’un 2 hafta tedavi olacağı belirtildi. Ziya ve Caner’de ise önemli bir durum olmadığı öğrenildi. Yiğidolar’a asıl müjde ise takımın yıldız isimlerinden geldi. Haftalardır forma giyemeyen Emre Kılınç ve Kone dönüyor.
Skuletic hâlâ yok!
Emre’nin dün takımla çalışmalara başladığı öğrenilirken Kone de bugünden itibaren idmanlara katılacak. Alanyaspor’la oynanacak kader randevusunda teknik direktör Rıza Çalımbay’ın iki oyuncusundan da faydalanabileceği öğrenildi.
Forvet Skuletic ve Barış’ın ise en az 2’şer hafta daha takıma katılmaları beklenmiyor.
(Fanatik)
Beşiktaş’ın bazı etkili kongre üyeleri, eski başkanı ikna etmek için çalışmalar yürütüyor. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıların çözümü için Yıldırım Demirören ismi yine ön planda. Sezon sonunda olağanüstü bir kongre ihtimaline karşılık üyelikler güncelleniyor ve bu doğrultuda program yapılıyor.
Beşiktaş Yönetimi, yapılacak bağış kampanyasından elde edilecek geliri, anlaşmalı bankalar el koymadan Sportif A.Ş’ye kaynak olarak kullanmak için formül arıyor. Şu aşamada çıkış yolu yok.
Beşiktaş, 17 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Andona Jacob'u denemek için İstanbul'a getirdi.
Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’nın Adem Büyük hakkındaki kehaneti tuttu. Tecrübeli eldiven, Adem Büyük için, “Göreceksiniz en iyi transferimiz olacak. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak” demişti.
SAKATLIĞI sebebiyle 3-4 hafta forma giyemeyecek Lemina’yla ilgili flaş bir karar alındı.
Loris Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Alman file bekçisinin yerine Volkan Babacan’ı kadrosuna katacak.
Ali Sami Yen 1905 Derneği’nin açılışına katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz derbi ile ilgili açıklamalarda bulundu.