  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:48
  • |
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:48

Sivasspor'a koronavirüs testi yapıldı

Sivasspor'a koronavirüs testi yapıldı

Paylaş

Demir Grup Sivasspor'da tüm futbolcular ve teknik heyet ve kulüp personeline koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları belli olduğunda açıklanacak.

Lige verilen koronavirüs arasının ardından, başlama tarihinin 12 haziran olarak belirlenmesiyle yeniden çalışmalara başlayan kırmızı-beyazlılara bugün tesislerde test yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında A takım futbolcuları ve teknik heyet koronavirüs testine tabi tutuldu. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A takım futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesisler ve stadyumda görevli olan personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.

Test sonuçları belli olduktan sonra açıklama yapılacağı duyuruldu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant'ın otopsi raporu açıklandı

title

UEFA'dan tarihi toplantı

title

CSKA Moskova'nın doktoru Roman Abzhelilov, koronavirüsten hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!

SPOR GÜNDEMİ

Nihat Özdemir ligler için yeni tarih verdi
Nihat Özdemir ligler için yeni tarih verdi

Nihat Özdemir ligler için yeni tarih verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Ayrılığı kendisi açıkladı! 'Ülkeme dönüyorum'
Ayrılığı kendisi açıkladı! 'Ülkeme dönüyorum'

Ayrılığı kendisi açıkladı! 'Ülkeme dönüyorum'

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla, “Eğer Şili'den bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirmek isterim. Ülkemde olmak isterim” dedi.

'Anlaştık' dediği teknik direktör ortaya çıktı
'Anlaştık' dediği teknik direktör ortaya çıktı

'Anlaştık' dediği teknik direktör ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”

Sergen'den Gökhan ve Caner kararı! Bizzat açıkladı
Sergen'den Gökhan ve Caner kararı! Bizzat açıkladı

Sergen'den Gökhan ve Caner kararı! Bizzat açıkladı

Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Beşiktaş'ta gündem bir anda değişirken teknik direktör Sergen Yalçın hem yol haritaları hem de takımdaki gelecekleri merak edilen oyuncuların durumu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Fener Muriqi'in yerini onunla dolduruyor! 29 maçta 19 gol
Fener Muriqi'in yerini onunla dolduruyor! 29 maçta 19 gol

Fener Muriqi'in yerini onunla dolduruyor! 29 maçta 19 gol

Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'i yüksek bir bedelle satması halinde Kosovalı golcünün yerini Osijek'in forveti Mirko Maric ile dolduracağını yazdı.

Cimbom rakamı duyunca anında masadan kalktı
Cimbom rakamı duyunca anında masadan kalktı

Cimbom rakamı duyunca anında masadan kalktı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, gündemine aldığı 19 yaşındaki orta saha Mohammed Kudus'un transferinden vazgeçti. Ganalı genç yıldızın kulübü Nordsjaelland, transfer için 8 milyon Euro isteyince Cimbom anında masadan kalktı.

G.Saray derken Hasan Ali'ye sürpriz talip
G.Saray derken Hasan Ali'ye sürpriz talip

G.Saray derken Hasan Ali'ye sürpriz talip

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Galatasaray ve Medipol Başakşehir'den ciddi teklifler var.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.