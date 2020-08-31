Sivasspor, Youssef Bennasser transferini bitiriyor

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2019-20 sezonunun flaş ekibi Sivasspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, adı daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan Youssef Bennasser ile anlaşmak üzere. Sivasspor transferin resmiyete dökülmesi için orta saha oyuncusunun Monaco'dan ayrılmasını bekliyor.

Ülkemizi direkt olarak Avrupa Ligi gruplarında temsil etmeye hazırlanan Sivasspor’da kadroyu güçlendirme çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar; Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Andrade gibi hücum oyuncularının yerini Gradel, Felix ve Ninga gibi isimlerle doldurduktan sonra şimdi de orta saha için çalışmalar söz konusu. Fatih Aksoy’un Alanyaspor’a gitmesinin ardından orta alana takıma seviye atlatacak bir oyuncu almak isteyen yönetim Monaco’lu yıldız Bennasser’in peşine düştü.



ANLAŞMA KESİN GİBİ

Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun serbest kalması gündemde. Sivasspor deneyimli orta sahaya teklifini yaptı. Oyuncu tarafı Yiğidolar’ın teklifine sıcak baktı. Anlaşma kesin gibi. Transferin gerçekleşmesi için ise Yiğidolar oyuncunun Monaco’dan resmen ayrılmasını bekliyor.

Bennasser’in adı daha önce Süper Lig’de Galatasaray ve Beşiktaş’la anılmıştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da takıma kazandırmayı çok istediği futbolcunun durumu bu hafta içerisinde netlik kazanacak.