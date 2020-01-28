Sivasspor yönetimi ve teknik direktör Rıza Çalımbay'dan depremzedelere yardım

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor yönetim kurulu ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesabına nakdi yardımda bulunduğu belirtildi. Yardım miktarı ise açıklanmadı.
Öte yandan, Sivasspor yönetim kurulu ve Çalımbay'ın, geçen ay kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan'ın ailesine de nakdi yardım gerçekleştirdiği aktarıldı.
Açıklamada, "Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden 41 vatandaşımıza ve Özcan'a, yüce Allah'tan rahmet, yaralı bin 607 vatandaşımıza ise acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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