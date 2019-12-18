Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9221
  • 6,5888
  • 280.306
  • 110575
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Sivasspor yenildi ama turu kaptı

Sivasspor yenildi ama turu kaptı

Sivasspor yenildi ama turu kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, TFF 3'üncü Lig takımlarından Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Demir Grup Sivasspor, bir üst tura yükselen taraf oldu.

7'nci dakikada Emre'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kone'nin şutu kaleci Özgün'de kaldı.

47'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Erdoğan ceza sahası dışından çok sert vurdu. Savunmadan seken topu kaleci Özgün iki hamlede kontrol etti.

52'nci sağ kanattan gelişen atakta Barış'ın ceza sahasına ortasında müsait pozisyonda Traore'nin kafa vuruşu direğin yanında dışarı çıktı.

54'üncü dakikada ani gelişen atakta Halil'in uzun pasında topla buluşan Abdurrahman ceza sahası sol çaprazından sert vurdu. Top üst direkten oyun alanına geri döndü.

63'üncü dakikada sol kanattan Erdoğan'ın ceza sahasına yerden ortasında Emre gelişine sert şutunda meşin yuvarlağı savunma çizgiden çıkardı.

78'inci dakikada Halil'in pasında savunmadan seken topu önünde bulan Alper ceza sahası sol çaprazından yerden çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmayı konuk takım Esenler Erokspor 1-0 kazandı. İlk maçı 2-0 kazanan Demir Grup Sivasspor bür üst tura yükseldi.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Hüseyin Aylak (xx), Bersan Duran (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural (xx) - Barış  (xx), Fatih (xx), Papp (xx), Ziya (xx), Cofie (xx), (Dk. 73 Uğur x), Djerlek (x), (Dk. 67 Aaron x), Traore (xx), Erdoğan (xx), Emre (xx), Kone (xx)

ESENLER EROKSPOR: Özgün (xxx) - Erhan (xxx), Gökcan (xx), Berkay (xxx), Sinan (xxxx), Efecan (xx), Melih (xxx), Alper (xxx), (Dk. 90 Emirhan), Emre (xxx), (Dk. 64 Eray xx), Halil (xx), Abdurrahman (xx)

GOL: Dk. 78 Alper (Esenler Erokspor)

SARI KARTLAR: Papp (Demir Grup Sivasspor) - Efe Can (Esenler Erokspor)


Pınar Deniz Can Yaman hakkında ilk kez konuştu
MasterChef Güzide lüks villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Seda Güven'in pantolonu sosyal medyayı salladı!
Burcu Kıratlı'dan hamilelik açıklaması
Kıvanç Tatlıtuğ barınak kuruyor
<p>Halep’in kuzeyinde bulunan Bizâh´ta yaşanan yakıt krizi Türkiye tarafından çözüldü. Şehirde yaşan

Yakıt Krizini Türkiye Çözdü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Büyükada'daki esrarengiz çukurlarla ilgili korkutan iddia

Beren Saat ve Mehmet Günsür'lü Atiye'nin galası gerçekleşti! Ünlüler akın etti