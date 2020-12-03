Sivasspor Villarreal'e mağlup oldu

Babel, Arda ve Belhanda koronalı günlerini anlattı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, kendi YouTube kanalında bir video paylaştı. "Antrenmana Dönüş" başlıklı videoda kendisi gibi koronavirüse yakalanan ve antrenmana geri dönen oyuncuların da yer aldığı antrenman videosunda Babel ile oyuncular, hastalıkta neler yaşadıklarını anlattı.