Sivasspor Villarreal'e mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile Villarreal arasında oynanan I Grubu 5. hafta maçı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
4. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rulli'de kaldı.
8. dakikada Kubo'nun soldan kullandığı kornerde arka direkte müsait durumdaki Foyth'un yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta çıktı.
19. dakikada Costa'nın soldan ceza alanına ortasında Coquelin'in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Sivasspor savunmasında Camara, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
36. dakikada Baena'nın ceza alanı dışından sol çaprazdan plase vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.
Karşılaşma 1-0 Villarreal'in üstünlüğüyle sona erdi.
Detaylar birazdan...
Lille, sahasında geriye düştüğü maçta Sparta Prag'ı 2-1 yendi; gruptan çıktı. Oyuna 77'de Yusuf Yazıcı'nın yerine giren Burak Yılmaz attığı iki golle Lille'e galibiyeti getirdi.
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Milan, Celtic'i konuk etti. İtalyan temsilcisi, sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, frikikten gol attı. Zlatan Ibrahimovic, sakatlığı nedeniyle mücadelede yer almadı.
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