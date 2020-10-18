Sivasspor Villarreal maçına hazırlanıyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi.
Dayanıklılık çalışması da yapan kırmızı-beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren idmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç oynadı ve şut çalışması yaptı.
Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da antrenmanı takip etti.
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