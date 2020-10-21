Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'da

Sivas’tan özel uçakla İspanya’ya giden kırmızı-beyazlı ekip, konaklayacağı otele geçti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve bir futbolcu, bugün TSİ 19.00’da karşılaşmanın oynanacağı El Madrigal Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyecek. Sivasspor, karşılaşma öncesi son antrenmanını da TSİ 20.00’de bu statta gerçekleştirecek.
Pandemi dönemi nedeniyle maçların uzun bir süredir seyircisiz oynanmasının ardından TFF, geçtiğimiz günlerde locaların belirli oranda taraftara açılabileceğini duyurmuştu. Beşiktaş'ın, bu alandan beklediği gelir belli oldu.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ‘Sadece bir santrfor alamadık, onu da ocak ayında alacağız' sözlerinin ardındaki ismin Cenk Tosun olduğu belirtildi. Everton tecrübeli golcüyü maaşının tamamını ödemesi karşılığında Beşiktaş'a önerdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor derbisi öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan Bulut'un, “Her hafta istediğimiz seviyeye adım adım ulaşıyoruz. Kadıköy'de sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacağız. Rakibimiz kötü sonuçlara son vermek için ekstra motivasyonla sahaya çıkacak. Daha dikkatli olmak zorundayız" dediği öğrenildi.
Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a sahasında mağlup olan Galatasaray'da bir yandan da gözler transfere çevrilmiş durumda. Devre arası kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Fenerbahçe'den ayrılan yıldız isme kanca attı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, performansları her gün geriye giden Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'i yönetime şikayet etti.