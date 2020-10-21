Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'da

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş 30 milyonluk gelir bekliyor Beşiktaş 30 milyonluk gelir bekliyor Pandemi dönemi nedeniyle maçların uzun bir süredir seyircisiz oynanmasının ardından TFF, geçtiğimiz günlerde locaların belirli oranda taraftara açılabileceğini duyurmuştu. Beşiktaş'ın, bu alandan beklediği gelir belli oldu.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Cenk Tosun geri dönüyor! Transfer Sergen'in iki dudağının arasında Cenk Tosun geri dönüyor! Transfer Sergen'in iki dudağının arasında Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ‘Sadece bir santrfor alamadık, onu da ocak ayında alacağız' sözlerinin ardındaki ismin Cenk Tosun olduğu belirtildi. Everton tecrübeli golcüyü maaşının tamamını ödemesi karşılığında Beşiktaş'a önerdi.

Bulut'tan Trabzonspor uyarısı: 'En zorlu maç' Bulut'tan Trabzonspor uyarısı: 'En zorlu maç' Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor derbisi öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan Bulut'un, “Her hafta istediğimiz seviyeye adım adım ulaşıyoruz. Kadıköy'de sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacağız. Rakibimiz kötü sonuçlara son vermek için ekstra motivasyonla sahaya çıkacak. Daha dikkatli olmak zorundayız" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza Galatasaray talip oldu Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza Galatasaray talip oldu Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a sahasında mağlup olan Galatasaray'da bir yandan da gözler transfere çevrilmiş durumda. Devre arası kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Fenerbahçe'den ayrılan yıldız isme kanca attı.