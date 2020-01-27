Sivasspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle Çaykur Rizespor ile berabere kaldı

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Rizespor, 60. dakikada Denys Garmash ile 1-0 öne geçti. Sivasspor'a beraberliği getiren golü ise 90+3. dakikada Yasin Öztekin kaydetti. Öte yandan Sivasspor'da Kone'nin 47. dakikada ağları bulan topunda, VAR incelemesinin ardından ofsayt tespit edildi ve öncesinde verilen gol iptal edildi.
Bu sonucun ardından Sivasspor 41 puanla liderliğini sürdürdü ve 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkı 4'e düştü.
Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
PUAN DURUMU
(41) Sivasspor
(37) Fenerbahçe
(36) Başakşehir
(35) Trabzonspor (1 maçı eksik)
(35) Alanyaspor
(33) Galatasaray
(30) Beşiktaş
Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında lider Sivasspor, evinde Rizespor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı ve kırmızı beyazlı ekip, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
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