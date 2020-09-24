Sivasspor top kapma, pas ve pres çalıştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe, Braga'da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Fabio Martins'i gündemine aldı. Portekiz ekibi, başarılı futbolcuyu 5 milyon euro karşılığında satmak isterken Sarı-Lacivertliler satın alma opsiyonuyla kiralama hedefinde. İki ekip arasında görüşmeler sürüyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Orta saha için hamle yapması beklenen Galatasaray, Arda Turan'ın yerine sürpriz bir isim için resmi teklifini yaptı.
Galatasaray'ı analiz eden sarı-lacivertli çalıştırıcı planını hazırladı: Orta saha kalabalık tutulacak. Pres ve hızlı ataklarla gol aranacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir transferinde karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi. Tecrübeli golcüyü taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, siyah - beyazlı kulübe icra takibi başlattı.