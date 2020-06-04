Sivasspor top kapma, pas ve pres çalıştı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Çift kale maçta forvet oynayan kaleci Samassa attığı gollerle dikkati çekti.
Sivasspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.
Koronavirüs salgını sebebiyle birçok branşta küçülmeye gidecek olan Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek bir ayrılık gerçekleşti. Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Kostas Sloukas, eski kulübü Olympiakos ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada erkek voleybol takımı başantrenörü Mariusz Sordyl ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sordyl, 1,5 yıldır Sarı-Lacivertli takımın başındaydı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerinin yarın TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağını duyurdu.
Trabzonspor, kulübe yapılan 6. koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, İrlandalı forvet Shane Long'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Hong Konglu iş adamı Au Yeung Wai, İngiltere Championship takımlarından Wigan Athletic'i satın aldı.