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aksam.com.tr
  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 22:42
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Sivasspor top kapma, pas ve pres çalıştı

Sivasspor top kapma, pas ve pres çalıştı

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DG Sivasspor, korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada, kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmalarını sürdürüyor.

DG Sivasspor, 12 Haziran’da yeniden başlayacak Süper Lig için çalışmalarına Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde devam ediyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde akşam antrenmanında yer alan sporcular antrenmanda; topla birlikte yapılan koordinasyon çalışmaların ardından, top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Yiğidolar yarın saat 17.30’da antrenman yapacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirmişti. Toplantı sonrası Nihat Özdemir ve Mehmet Sepil kameraların karşısına geçmiş, Süper Lig'deki 18 ekibin onayıyla maçların 12 Haziran'da başlama kararı alındığı açıklanmıştı. Kritik toplantıda Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı öneri de ortaya çıktı.

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Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş ile protokol imzaladığına yönelik basında çıkan haberleri yalanladı. Afacan, “Mert Hakan Yandaş için basında yer alan protokol haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bilinmelidir ki Türk takımlarının, Türk oyuncularla gelecek sezon için protokol (ön anlaşma) yapmasının TFF tarafında bir geçerliliği olmamakla beraber bu durum cezai şarta bağlanmıştır. Sözleşmenin devam ettiği kulübün izni olmadan oyuncu hiçbir şekilde başka takıma imza atamaz” ifadelerini kullandı.

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