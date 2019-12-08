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Sivasspor, tarihinin en uzun galibiyet serisini yakaladı

Sivasspor, tarihinin en uzun galibiyet serisini yakaladı

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı kazanan Sivasspor, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini yakaladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki DG Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bu skorun ardından puanını 30'a yükselten Yiğidolar, üst üste 6. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Sivasspor, ayrıca kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini de yakalamayı başardı. Sivas temsilcisi, şampiyonluk mücadelesi verdiği 2008-2009 sezonunda dahi en fazla üst üste 5 maç kazanabilmişti.

Son haftalarda liderliğe ambargo koyan Sivasspor’un son 6 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde: 

 Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1 
 Denizlispor: 0 - Sivasspor: 2 
 Sivasspor: 2 - Konyaspor: 0 
 Kayserispor: 1 - Sivasspor: 4
 Sivasspor: 2 - Kasımpaşa 0 
 Y. Malatyaspor: 1 - Sivasspor: 3  (İHA)


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