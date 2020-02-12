Ligde 3 haftadır kazanamayan ve takipçileriyle puan farkı iyice azalan lider Sivasspor, tamamen kupaya odaklandı.

Ligde 3 haftadır kazanamayan ve takipçileriyle puan farkı iyice azalan lider Sivasspor, tamamen kupaya odaklandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yarın Antalyaspor ile oynanacak rövanş öncesi takımıyla bir toplantı yaptı.

İlk maçın 0-0 bittiğine dikkat çeken Çalımbay’ın, “Herhangi bir avantajımız yok. Onun için sadece kazanmak için oynayacağız. Ligi şimdi unutun. Kupada sonuna kadar gitmeliyiz. Bunun için önce Antalya’yı yenmemiz gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz ama pes etmeyeceğiz” dediği öğrenildi.