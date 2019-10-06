Sivasspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor, 3-1'lik skorla kazandı.

Ankaragücü, 15. dakikada Dever Orgill'in golüyle öne geçti. Sivasspor, 26. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Mert Hakan Yandaş, 48. dakikada ceza sahası dışından attığı golle Sivasspor'u öne geçirdi. Yatabare, 90+2. dakikada skoru belirledi.

Sivasspor, böylece bu sezon sahasında oynadığı dört maçta 10 puan topladı.

Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 12'ye yükseltti. Ankaragücü ise 8 puanda kaldı.

Sivasspor, milli aradan sonra Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.