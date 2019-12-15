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Sivasspor rüzgarı Fenerbahçe'yi de çarptı

Sivasspor rüzgarı Fenerbahçe'yi de çarptı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı lider Sivasspor’a 3-1 mağlup oldu.

Süper Lig'de 15. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lık skorla ev sahibi Demir Grup Sivasspor oldu.

Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 32.dakikada Fernando, 59. dakikada Emre Kılınç ve 90+7'de Ziya Erdal kaydetti. Fenerbahçe'nin golü 85'te Deniz Türüç'ten geldi.

Bu galibiyetin ardından ligde arka arkaya 7 maçını kazanan Demir Grup Sivasspor puanını 33'e yükseltti. Fenerbahçe 25 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues 90+5'te rakibine müdahalesi nedeniyle direk kırmızı kart gördü. Ozan Tufan ise aynı dakika arka arkaya iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kalan bir başka isim oldu.

Süper Lig'de gelecek hafta Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Fatih Aksoy ve Emre Kılınç gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştükleri için Başkent deplasmanında forma giyemeyecekler. Fenerbahçe ise taraftarının önünde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak.

PUAN DURUMU

1- Sivasspor (33)

2- Beşiktaş (27) -1 Maç

3- Trabzonspor (26) 1 Maç

4- Başakşehir (26) -1 Maç

5- Fenerbahçe (25)

6- Galatasaray (24)

7- Alanyaspor (23)


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