Sivasspor, Porto'nun 10 numarası Fernando Andrade'yi kadrosuna katıyor

Portekiz'in O Jogo gazetesinin haberine göre Sivasspor ile Porto, Andrade transferi için el sıkıştı. Sivasspor, 26 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralayacak.
Sambacı Türkiye'ye getirilirken, sağlık kontrolünden de geçirildi. Tarafların bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Porto'nun geçen sezon devre arasında 1.5 milyon euroya Santa Clara'dan transfer ettiği Fernando Andrade, geçen sezon Portekiz Ligi'nde 25 maça çıkarken 4 gol ve 5 asist üretti.
(Sporx)
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