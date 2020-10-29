Sivasspor öne geçtiği maçta Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, grubundaki ikinci maçında sahasında Maccabi Tel-Aviv'i konuk etti. Mücadelede 1-0 öne geçen Yiğidolar, skoru koruyamadı ve İsrail ekibine 2-1 mağlup oldu. Böylelikle temsilcimiz gruptaki ikinci maçından da puansız ayrıldı.

İLK 11’LER

Sivasspor: Samassa, Robin, Caner, Camara, Uğur, Hakan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Max Gradel, Kayode

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Tibi, Yeini, Hernandez, Davidzada, Glazer, Peterz, Rikan, Biton, Shechter

SİVASSPOR 1-2 MACCABI TEL-AVIV

Goller: Dk.55 Kayode, Dk.68 Biton (pen), Dk.74 Peretz

Kırmızı kart: Dk.66 Camara (Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

3’ Sivasspor maça önde baskıyla başladı. Localardaki az sayıda taraftar da ilk düdükle birlikte temsilcimize destek veriyor.

4’ Kayode sağ kanattan ortasını yaptı, ön direğe doğru koşu yapan Gradel topa dokunamadı.

8’ Claudemir'in sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında Camara ceza alanı içinde kafayı vurdu ancak kaleci Tenenbaum topu zorlanmadan kontrol etti.



12’ Maccabi Tel Aviv gole çok yaklaştı! Sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası Shechter'in kale alanına doğru ortaladığı topu savunma ıskaladı, oraya hareketlenen Rikan bomboş kaldı ancak o da vuruşunu yapamayınca top doğrudan auta çıktı.

15’ Sivasspor atağında Robin Yalçın sağdan ortaladı, penaltı noktası üzerinden Hakan Arslan'ın yaptığı kafa vuruşunda top farklı şekilde yandan auta çıktı.

19’ Maccabi Tel Aviv takımında Sheran Yeini hakem Irfan Peljto tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

21’ Sivasspor çok etkili geldi. Max Gradel'in sol kanattan ortasına arka direkte Yatabare kafayı vurdu. Az farkla yandan auta giden top öncesi faul düdüğü de geldi.

24’ Sivasspor'da Robin Yalçın, rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

26’ Sivasspor gole çok yaklaştı! Maccabi Tel Aviv savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Max Gradel ilerleyerek ceza sahasına girdi ve ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

28’ Sivasspor baskısını arttırdı. Kayode'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda top savunmaya çarpıp kornere gitti.

30’ Köşe vuruşu sonrası ters kanada açılan topu Uğur Çiftçi içeriye doldurdu. Hakan Arslan kafa vuruşunu yapmak isterken son anda kaleci Tenenbaum topu tokatladı.

37’ Faycal Fajr'ın sol kanattan yaptığı ortaya arkada boş kalan Yatabare iyi hareketlendi ve kafayı da vurdu ancak öncesinde ofsayt bayrağı havadaydı.

45' Mücadelede ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

46' İkinci yarıda ilk düdük çaldı.

48’ Sivasspor etkili geldi! Max Gradel'in sol kanattan ortaladığı topa arka direkte Yatabare kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

49’ Dor Peretz rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

49’ Max Gradel altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

55’ Hızlı gelişen Sivasspor atağında sol kanattan içeri giren Gradel topu uygun durumda bulunan Kayode'ye bıraktı. Kayode'nin düzgün vuruşunda top ağlara gitti. (1-0)

57’ Sivasspor yine etkili geldi. Sol kanattan son çizgiye inen Kayode topu rakibine çarptırarak takımına köşe vuruşu kazandırdı. Kullanılan köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

65’ Sivasspor'da Camara, rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

66’ Ceza sahası içinde Camara, Golasa'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Camara direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

69’ Penaltı vuruşunda topun başına gelen Biton topu ve kaleciye ayrı köşelere gönderdi. (1-1)

70’ Maccabi Tel Aviv takımında Dor Peretz sarı kart görüyor.

71’ Direkten döndü! Faycal Fajr'ın orta alanda kazanılan serbest vuruştan içeri doldurduğu top savunmadan sekti. Kale alanı içinde Yatabare'nin sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

74’ Demir Grup Sivasspor takımında Claudemir hakem Irfan Peljto tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

74’ Ara pasında ceza sahasında topla buluşan Peretz'in vuruşunda top kaleci Samassa'dan sekti. Seken topu takip eden Peretz, topu ağlara gönderdi. (1-2)

75’ Demir Grup Sivasspor takımında Mamadou Samassa, sarı kart görüyor.

76’ Demir Grup Sivasspor takımında Uğur Çiftçi hakem Irfan Peljto tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

86’ Demir Grup Sivasspor takımında Casimir Ninga, sarı kart görüyor.

90' Mücadele Maccabi Tel-Aviv'in 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında Maccabi Tel-Aviv'i konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, grupta oynadıkları ilk maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Rıza Çalımbay, deplasmanda Villarreal'e 5-3 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Isaac Cofie'nin yerine Claudemir De Souza'ya şans verdi.

Çalımbay, Maccabi Tel-Aviv karşısında Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel ve Kayode'den oluşan 11'i sahaya sürdü.

- SİVASSPOR'DA EKSİKLER



Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Marcelo Goiano ve Ziya Erdal maç kadrosunda yer almadı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarında sahasında tarihindeki ilk maça çıktı.

- MACCABİ TEL-AVİV'DE 3 DEĞİŞİKLİK



İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'in teknik direktörü Giorgos Donis, grupta Karabağ'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ilk 11'inde üç değişikliğe gitti.

Donis, Karabağ maçında ilk 11'de görev alan Saborit, Golasa ve Cohen'in yerine Sivasspor karşısında Hernandez, Rikan ve Biton'a şans tanıdı.

- LOCALARIN YÜZDE 50'Sİ KADAR SEYİRCİ ALINDI



Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alındı.

Demir Grup Sivasspor-Maccabi Tel Aviv mücadelesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yeni 4 Eylül Stadı'nın maraton tribünlerinin üst kısmına dev Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.