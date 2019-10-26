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  3. Sivasspor konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1'le geçti

Sivasspor konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1'le geçti

Sivasspor konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1'le geçti

Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor, 2-1'lik skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Sivasspor, 51. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle öne geçti. Mustafa Yatabare, 77. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Antalyaspor'un 83. dakikada Serdar Özkan ile bulduğu penaltı golü puan için yeterli olmadı.

Sivasspor, bu sezon evinde oynadığı 5. maçında 4. galibiyetini elde etti. 'Yiğidolar' bu sezon topladığı 15 puanın 13'ünü 4 Eylül Stadyumu'nda aldı.

Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 15'e yükseltti. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

Sivasspor, gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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