Sivasspor kafilesi İzmir'e gitti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı ter antrenmanının ardından, Nuri Demirağ Havaalanı'ndan uçakla İstanbul'a gitti. Kafile daha sonra uçakla İzmir'e giderek, kamp yapacağı otele yerleşecek.

Sivasspor yarın İzmir'de yapacağı son antrenmanın ardından Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.

Göztepe ile Demir Grup Sivasspor, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Bornova Stadyumu'nda karşılaşacak.