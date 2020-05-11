Sivasspor, İstanbulspor'dan Aldin Cajic'i transfer ediyor

Sivasspor, sözleşmesi sezon sonunda sona eren ve Galatasaray ile anlaşan Mert Hakan Yandaş'ın yerini TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'a forma giyen Aldin Cajic'le doldurdu. Yiğidoların bu transfer için Sarı-Siyahlı ekibe 500 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.

30 maçta 10 gol 4 asistlik performansıyla Sivasspor’un bu sezonki göz kamaştıran performansında aslan payının sahibi olan Mert Hakan Yandaş gelecek sezon için Galatasaray ile söz keserken, ‘Yiğidolar’ bu oyuncunun yerine doldurdu. Doğu Anadolu ekibi Mert Hakan’ın boşluğunu Aldin Cajic’le kapattı.



500 BİN EUROYA BİTTİ

TFF 1.Ligde İstanbulspor forması giyen ve 25 maçta 9 gol 1 asist yapan Aldin’in Genoa’dan aldığı teklifi reddettiği ifade edilirken, Boşnak “10 numara”nın Rıza Çalımbay’la çalışmak için Sivasspor’un uzattığı kontratı kabul ettiği anlaşıldı. ‘Yiğidoların’ bu transfer için 500 bin euro ödeyeceği bildirildi.

STİLİ LJAJİC’İ ANDIRIYOR

Daha önce Bosna-Hersek Milli Takım alt yaş kategorilerinde forma giyen 27 yaşındaki tecrübeli oyuncu için ‘patlama yapamamış Adem Ljajic’ yakıştırmaları yapılıyor.

(Diriliş Postası)