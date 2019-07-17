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Sivasspor, Isaac Cofie'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Sivasspor, Isaac Cofie'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Demir Grup Sivasspor´umuz, Ganalı futbolcu Isaac Cofie´yi renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, geçtiğimiz sezon İspanya'da Sporting Gijon forması giyen Ganalı futbolcu Isaac Cofie ile başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Isaac Cofie merkez orta sahada görev yapıyor.

Isaac Cofie 20 Eylül 1991'de Gana'nın başkenti Accra'da dünyaya geldi. Futbola İtalyan ekibi Genoa'da başlayan Cofie daha sonra; Torino, Piacenza, Sassuolo, Verona, Carpi ve geçtiğimiz sezon da Sporting Gijon formasını terletti.

Isaac Cofie'ye Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz.

Kulübümüz daha önce Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Marcelo Goiano'yu renklerine bağlamıştı.”

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