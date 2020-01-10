Sivasspor İngiltere'de Isaac Mbenza seferinde

Sivasspor, geçen sezon Leicester’dan Diabate transferinde iyi ilişkiler kurduğu İngiltere’ye rotasını çevirdi. Yiğido, 23 yaşındaki genç forvet için tüm şartlarını zorluyor.

İkinci yarıda, ilk yarıdaki performansının üstüne çıkmak için kadrosunu takviye etmek isteyen Sivasspor, rotasını Ada'ya çevirdi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester'dan Malili kanat oyuncusu Diabate'yi kiralayan ve 17 maçta 2 gol, 3 asist yapan genç futbolcudan oldukça memnun kalan kırmızı-beyazlılar, bu transferde iyi ilişkiler kurduğu Ada'ya yine çıkarma yapacak. Sivas'ın, bu sefer İngiltere Championship ekibi Huddersfield'in sağ açığı Isaac Mbenza'yla ilgilendiği öğrenildi.

12 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Huddersfield, 2 sezondur takımda kiralık olarak oynayan Mbenza'nın bonservisini, Fransız ekibi Montpellier'den 12 milyon euro karşılığında aldı. Ancak 23 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı futbolcu, sezona kötü başladı ve 6 maçta forma giyerken, asist ve gol katkısı sağlayamadı. Sol kanat ve santrforda da görev alabilen genç forvet için girişimlere başlayan kırmızı-beyazlı kurmayların, kiralama formülü üzerinde durduğu bildirildi. Mbenza'nın da Sivas'a sıcak baktığı, iki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

(Fotomaç)