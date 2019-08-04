Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Cumhuriyet Kupası maçının saati değişti

Bu yıl Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. 21. Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmek için Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 10 Ağustos Cumartesi günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan maçın başlama saatinde değişikliğe gidildi. Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak 21. Cumhuriyet Kupası maçının başlama saati 19.00'dan 20.00'ye alındı.
Kupanın kağıt biletleri ise Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store ve Yeni 4 Eylül Stadyumu önünde bulunan Passolig Kart gişelerinde satışı devam ediyor. Bilet fiyatları ise şöyle: Osman Seçilmiş Alt ve Üst Tribünü 5 TL, Maraton Alt ve Üst 10 TL, VIP 20 TL ve misafir takım 10 TL.
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