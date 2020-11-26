Sivasspor iki kez geri düştüğü maçta Karabağ'ı 3-2 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşı karşıya geldi. Yiğidolar iki kez geri düştüğü maçta pes etmedi ve Karabağ'ı 3-2 mağlup ederek grubunda kritik bir galibiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Sivasspor, Karabağ’ı 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 6’ya yükselten Kırmızı-Beyazlı ekip, gruptaki iddiasını sürdürdü.

Grubun diğer maçında ise Villarreal deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile 1-1 berabere kaldı.



4. maçlar sonrasında Sivasspor’un grubunda puan durumu şu şekilde:

1- Villarreal 10 puan

2- Maccabi Tel Aviv 7 puan

3- Sivasspor 6 puan

4- Karabağ 0 puan

İLK 11’LER

Karabağ: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin Öztekin, Gradel, Ninga, Kone

Goller: Dk.8 Zoubir, Dk.40 Kone (pen), Dk.51 Matic, Dk.58 Kayode, Dk.79 Kone

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

8’ Matic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Zoubir'in vuruşunda direğe de çarpan top ağlarla buluştu. (1-0)

9' Demir Grup Sivasspor'da Mamadou Samassa sarı kart görüyor.

15’ Mahir Emreli ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

16’ Karabağ gole yaklaştı! Ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Zoubir'in yerden vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

18’ Zoubir'in ceza sahasına doğru havalandırdığı topa hareketlenen Bayramov aşırtma bir vuruş yaptı, top çerçeveyi bulmadı.

20’ Sivasspor'da Robin Yalçın yerini Cofie'ye bıraktı.

23’ Sol kanattan Claudemir'in ceza sahasına doğru uzun kullandığı taç atışında kaleci Mahammadaliyev topu sektirdi. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Gradel'in vuruşunda top ayağına oturmadı ve kaleye yönelmedi.

25’ Karabağ takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor. Şutu çeken isim Owusu Kwabena.

26’ Karabağ’da ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Ismayil Ibrahimli’nin çektiği şut çerçeveyi bulmuyor.

30’ Gradel'in pasıyla Ninga savunmanın arkasına sarkmak istedi ama kaleci Mahammadaliyev ceza sahasının dışına çıkarak topu kendi arkadaşlarına kazandırdı.

40’ Ceza sahasında Gradel'in şutunda hakem, Krayev'in topu eliyle kestiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu gole çeviren Kone, skoru eşitledi. (1-1)

40’ Karabağ takımında Gara Garayev sarı kart görüyor.

43’ Sivasspor gole çok yaklaştı. Hızlı hücumda Kone'nin pasıyla ceza sahasına hareketlenen Gradel'in vuruşunda kaleci Aliyev topu son anda çıkardı.

45' Mücadelede ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

46' İkinci yarıda ilk düdük çaldı.

51’ Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa ceza sahası sol çaprazda gelişine vuran Matic, topu ağlara gönderdi. (2-1)

55’ Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Max Gradel tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

57’ Karabağ'da Owusu, Yasin'e yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.



58’ Sivasspor'da sağ kanattan Yasin'in ortasında Kayode kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. (2-2)

62’ Demir Grup Sivasspor’da Marcelo Goiano sarı kart görüyor.

69' Max Gradel’in çektiği şut direğe çarpıp çizgi üzerinde hareket ederek kalecide kaldı.

79’ Uğur Çiftçi'nin getirdiği topta Kone'nin kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top kaleci Aliyev'in sağından ağlara gitti. (2-3)

90’ Owusu Kwabena sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Mamadou Samassa kurtarıyor.

90' Karşılaşma Sivasspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona eriyor.