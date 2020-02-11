Sivasspor, İbrahim Çağlar adlı taraftarın Başakşehir maçını izlerken vefat ettiğini duyurdu

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Ve Ali Koç beklenen kararı verdi! Ersun Yanal... Ve Ali Koç beklenen kararı verdi! Ersun Yanal... Fenerbahçe’de bazı yöneticiler, performansından memnun olmadıkları teknik direktör Ersun Yanal’ı başkan Ali Koç’a şikayet etti. Serzenişleri haklı bulan Koç, Ankaragücü ve Galatasaray derbisinde alınacak sonuçlara göre Yanal’ın takımdaki kaderini çizecek.

Galatasaray'da mahkemeden gelen karar belli oldu Galatasaray'da mahkemeden gelen karar belli oldu 7. Sulh Mahkemesi'nden karar çıktı... Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi.

Sergen 2'sini de istemiyor: Bize faydaları olmaz Sergen 2'sini de istemiyor: Bize faydaları olmaz Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rüzgarı esmeye devam ediyor. 47 yaşındaki teknik adam yönetimden; Caner, Gökhan ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini isterken, Diaby ve Rebocho'nun kendilerine fayda sağlamayacağını iletti.

Fenerbahçe'nin konuğu Kırklarelispor! Muhtemel 11'ler... Fenerbahçe'nin konuğu Kırklarelispor! Muhtemel 11'ler... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, 3-0'ın rövanşında Kırklarelispor'u konuk ediyor.

İşte Galatasaray'da yeni sezonun ilk bombası İşte Galatasaray'da yeni sezonun ilk bombası Kiralık Lemina ve Seri ile yola devam etmesi çok zor olan Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-Kırmızılılar, Milan ile sözleşmesi bitecek olan Bonaventura'nın menajeriyle temasa geçerek ilk teması sağladı... İtalyan yıldız için resmi teklif yapıldı.

Flaş! Abdullah Avcı'nın yeni adresi... Flaş! Abdullah Avcı'nın yeni adresi... Beşiktaş macerasının sona ermesinin ardından henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan Abdullah Avcı, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun gündeminden düşmüyor.