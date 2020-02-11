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  • Sivasspor, İbrahim Çağlar adlı taraftarın Başakşehir maçını izlerken vefat ettiğini duyurdu
  • 11 Şubat 2020 Salı 14:38
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  • 11 Şubat 2020 Salı 14:38

Sivasspor, İbrahim Çağlar adlı taraftarın Başakşehir maçını izlerken vefat ettiğini duyurdu

Sivasspor, İbrahim Çağlar adlı taraftarın Başakşehir maçını izlerken vefat ettiğini duyurdu

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Sivasspor, Başakşehir maçını izleyen taraftarları İbrahim Çağlar'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Medipol Başakşehir ile oynadığımız maçı televizyondan takip eden İbrahim Çağlar adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum İbrahim Çağlar’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi sunarız.”

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