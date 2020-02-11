Sivasspor, İbrahim Çağlar adlı taraftarın Başakşehir maçını izlerken vefat ettiğini duyurdu

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
“Medipol Başakşehir ile oynadığımız maçı televizyondan takip eden İbrahim Çağlar adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum İbrahim Çağlar’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi sunarız.”
Fenerbahçe’de bazı yöneticiler, performansından memnun olmadıkları teknik direktör Ersun Yanal’ı başkan Ali Koç’a şikayet etti. Serzenişleri haklı bulan Koç, Ankaragücü ve Galatasaray derbisinde alınacak sonuçlara göre Yanal’ın takımdaki kaderini çizecek.
7. Sulh Mahkemesi'nden karar çıktı... Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rüzgarı esmeye devam ediyor. 47 yaşındaki teknik adam yönetimden; Caner, Gökhan ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini isterken, Diaby ve Rebocho'nun kendilerine fayda sağlamayacağını iletti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, 3-0'ın rövanşında Kırklarelispor'u konuk ediyor.
Kiralık Lemina ve Seri ile yola devam etmesi çok zor olan Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-Kırmızılılar, Milan ile sözleşmesi bitecek olan Bonaventura'nın menajeriyle temasa geçerek ilk teması sağladı... İtalyan yıldız için resmi teklif yapıldı.
Beşiktaş macerasının sona ermesinin ardından henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan Abdullah Avcı, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun gündeminden düşmüyor.
18. haftadaki Gaziantep maçından beri 11’de görev yapmayan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Ersun Yanal, ceza sınırındaki Luiz Gustavo’yu Ankaragücü maçında dinlendirmeyi planlıyor.