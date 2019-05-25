Sivasspor, Hakan Keleş ile devam edecek mi?

Otyakmaz, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor'un Galatasaray'ı 4-3 yendiği maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı kutlayarak, "Hem kupayı bu statta aldılar hem de şampiyon oldular. Öncelikle Galatasaray'ı ve camiasını tebrik ediyorum." dedi.

Kendileri için önemli bir maça çıktıklarını vurgulayan Otyakmaz, "Hem şampiyonla oynuyorduk hem de ligin son maçında taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk. 2-0 gibi bir sonuçtan geri döndüğümüz için çok mutluyuz. Taraftarımız da çok mutlu. Arkadaşlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sezon içerisinde sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Otyakmaz, teknik direktör Hakan Keleş'in gelişiyle ilk yarıyı rahat bitirdiklerini, ikinci devrede biraz sıkıntılı süreç yaşadıklarını ancak önemli ve kritik beraberliklerle ve biraz heyecanla bu maça kadar geldiklerini ifade etti.

Otyakmaz, sezonu 41 puanla tamamladıklarını aktararak, "Çok da mutlu olduğumu söyleyemem çünkü denk takımların çok olduğu bu ligde, daha iyi sıralarda sezonu tamamlayabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Otyakmaz, birçok oyuncunun sözleşmesinin biteceğine değinerek, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulumuzu toplayacağız. Hakan (Keleş) hoca ile devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Sözleşmesi biten oyuncularla ilgili de bu hafta içinde karar vereceğiz. Çok sayıda oyuncumuzun sözleşmesinin bittiğini düşünürsek o oyunculardan birçoğuyla devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla yeni bir Sivasspor olacak."

Sivasspor'a UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı verilmemesine de değinen Otyakmaz, "Kulübümüzün her türlü mali yapısı lisans almak için uygundu ama stattaki birtakım önemli eksikliklerden dolayı lisans alamadık. Sayın Bakanımızla konuştuk, o da bize yardımcı olma sözü verdi." şeklinde konuştu.