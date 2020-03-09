Sivasspor-Galatasaray maçında kural hatası iddiası

2-2 eşitlikle sonuçlanan Sivasspor - Galatasaray maçında Sivasspor'un attığı 2. golde yaşanan penaltı pozisyonu dikkat çekti. Peki penaltı sırasında kural hatası var mı?

Süper Lig'de Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kalırken Sivasspor'un attığı 2. gol çok konuşuldu.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Emre Kılınç'ın kullandığı penaltıyı Fernando Muslera kurtardı, dönen topu Emre tamamladı ve ağlarla buluşturdu.

Golün ardından Galatasaraylı taraftarlar, Emre'nin vuruşu esnasında bir başka Sivasspor oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içine erken girdiğini ve penaltının kaçmasının ardından hakem Mete Kalkavan'ın oyunu durdurması gerektiğini ileri sürdü.

Galatasaray taraftarları, kural hatası yapıldığını iddia ederken Sivasspor taraftarı ise Mert Hakan ile birlikte Sofiane Feghouli'nin de ceza sahası içine girdiğini o yüzden kural hatası olmadığını belirtti.

Pozisyonu yayıncı kuruluşa yorumlayan eski hakem Deniz Çoban ise 'Penaltı vuruşu anında hem Galatasaraylılar hem de Sivassporlular ceza sahasına erken giriyor ve ihlalde bulunuyorlar. Bu penaltının tekrarlanması lazım.' sözlerini kullandı.

IFAB KURALI NE DİYOR?

"Her iki takım oyuncusu da oyun kurallarını ihlal ederse, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece (örn. Kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır. Eğer kaleci ve vuruşu yapan oyuncu aynı anda bir ihlal yaparsa:

*Eğer vuruş kaçırılır veya kurtarılırsa, vuruş tekrarlanır ve her iki oyuncuya da ihtar verilir.

*Eğer vuruş gol olursa, gol iptal edilir. Vuruşu yapan oyuncuya ihtar verilir ve oyun savunma takımı lehine endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatılır."

(Hürriyet)